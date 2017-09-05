Çinlilere makarnayı sevdirecek
Son yıllarda gıda sektöründen teknolojiye kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteren global şirketler yönetimlerini Türk profesyonellere emanet ediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu örneklerden biri de uzun yıllardır Barilla’nın üst yönetiminde bulunan Güneş Karababa oldu.
Temmuz 2007’den beri Barilla Türkiye’nin genel müdürlüğünü, 2014’ten bu yana ise Barilla Asya, Afrika, Avustralya bölgesinin başkan yardımcılığını yürüten Karababa, 10 yıllık başarılı performansının ardından Büyük Çin Bölgesi’nin başına atandı.
Karababa, tüketim alışkanlıkları nedeniyle en zor pazarlar arasında yer alan bölgede Çinlilere makarnayı sevdirmeyi hedefliyor.
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