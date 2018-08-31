CK Enerji’de atama
Türkiye’nin üç bölgesindeki yedi ilde 7,6 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren CK Enerji’nin yılda 38 milyar kilovatsaatlik elektrik dağıtım ve satış gücü bulunuyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirket, Rekabet Kurumu’ndan bir transfer yaptı. Rekabet Kurumu’nda uzman olarak çalışan Hakan Erek, CK Enerji’nin rekabet uyum müdürü oldu.
CK Enerji, sektörde bir ilk olma özelliğine sahip Rekabet Uyum Birimi ile rekabet kurallarına uyumu, başta ‘saha’ olmak üzere şirketler içerisinde her seviyede takip ediyor.
Söz konusu birimin başına getirilen Hakan Erek ve ekibi atılan her adımın rekabete uygunluğunu sahaya inerek takip edecek.
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