Clariant Türkiye’nin başına geldi

Şubat 15, 2018 0 Yorum 60 Okunma
Clariant Türkiye’nin başına geldi

Özel kimyasallar alanında uzman bir şirket olan Clariant, Alessandro Cavassi’yi Clariant Türkiye’nin yeni genel müdürü ve Ortadoğu ve Afrika (MEA) Bölgesi’nden sorumlu Masterbatches İşletme Birimi genel müdürü olarak atadı.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Alessandro Cavassi, daha önce Güney Batı Avrupa bölgesinden sorumlu Masterbatches İşletme Birimi’nin saha müdürü olarak çalışıyordu.

Cavassi, yeni görevinde, EMEA bölgesinden sorumlu olan Masterbatches İşletme Birimi RBL Başkanı Norbert Merklein’a ve şu anda MEA Bölgesinden sorumlu genel müdür, mali hizmetler müdürü ve Clariant Türkiye’nin eski genel müdürü olarak görev yapan Andy Walti’ye rapor verecek.



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