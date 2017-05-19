CMC Turkey’de üst düzey atama
Türkiye’nin en büyük dış kaynak sağlayıcı şirketleri arasında bulunan ve Mid Europa Partners yatırımlarından biri olan CMC Turkey’de genel müdürlük görevine Aytaç Aydın getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Aydın, CMC’deki görevine getirilmeden önce Odeabank’ta genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu. Bankacılık, finans, yüksek teknoloji ve danışmanlık alanlarında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Aytaç Aydın, 2001-2005 yılları arasında ABD’de yer alan TriQuint Semiconductor firmasında kıdemli program müdürlüğü görevini yürüttü.
TriQuint Semiconductor’daki görevi sonrasında INSEAD & Wharton Graduate School of Business’ta MBA yapan Aydın, Türkiye’deki kariyerine 2006 yılında McKinsey & Company şirketinde proje müdürü olarak başladı.
Bankacılık sektörüne Vakfbank’ta 2008 yılında alternatif kanallar, iş geliştirme ve operasyondan sorumlu daire başkanı olarak adım atan Aydın, kariyerine 2010 yılında Finansbank’ta iş geliştirme ve stratejiden sorumlu grup müdürü olarak devam etti.
Aynı bankada son olarak şube ve merkezi operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.
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