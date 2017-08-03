Coca-Cola’da bayrak değişimi

Ağustos 3, 2017 0 Yorum 78 Okunma
Coca-Cola’da bayrak değişimi

2012’den bu yana Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya’nın bölge başkanlığı görevini yürütmekte olan Galya Frayman Molinas, kısa bir süre once global stratejiden sorumlu başkan yardımcısı olarak atanmıştı.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Kariyerine Coca-Cola’nın ABD’nin Atlanta şehrinde bulunan genel merkezinde devam edeceği açıklanan Molinas’ın yerine Evguenia Stoichkova getirildi.

Coca-Cola’da 2004 yılından itibaren çeşitli sorumluluklar üstlenen, son olarak Coca-Cola’nın İtalya ve Arnavutluk’tan sorumlu genel müdürü olarak görev yapan Evguenia Stoichkova, Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya bölge başkanı olarak atandı.

23 yıllık profesyonel iş deneyimi bulunan Stoichkova, Coca-Cola bünyesinde pazarlama ve operasyon alanlarında çeşitli görevler üstlendi.



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