Coquet Accessories’a yeni genel müdür
Yaklaşık üç yıl önce İmam ve Hüseyin Altınbaş’ın şirketi Altınhas Holding bünyesine katılan Coquet Accessories, bugün 45″ı aşkın mağazasıyla Türkiye genelinde hizmet veriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Takıdan eşarba, saatten çantaya, eldivenden saç aksesuarına kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip olan marka, son dönemde değişim sürecinde.
Bu sürecin önemli adımlarından biri de CEO değişimi oldu. Şirket, 20 yılı aşkın perakende tecrübesine sahip sektörün deneyimli ismi Pelin Kartal’ı bünyesine kattı.
Son olarak Park Bravo Grup bünyesinde görev yapan Pelin Kartal, Coquet Accessories’ın genel müdürü olarak markanın yol haritasını çizecek.
İhracat, pazarlama, satın alma, marka yönetimi ve mağazacılık konusunda yurtdışı deneyimine de sahip olan Kartal, Park Bravo, Nine West, Camper, Gas, Inglot, Kenneth Cole ve Victoria Secret gibi markalarda marka ve perakende grup müdürü olarak uzun yıllar görev yaptı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?