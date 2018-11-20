Coşkunöz Holding’e yeni CEO
Temelleri 1950 yılında atılan ve otomotiv yan sanayiinin yanı sıra savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri ve bilişim alanlarında da faaliyet gösteren Coşkunöz Holding’te üst düzey bir atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
23 yıldır Coşkunöz Grubu’nda görev yapan ve sektörü çok yakından tanıyan Erdem Acay, Coşkunöz Holding CEO’su olarak atandı.
Erdem Acay, holdingte farklı pozisyonlarda uzun süre görev aldı.
Üniversiteden mezun olduğu 1994 yılında çalışma hayatına Coşkunöz Metal Form’da başlayan Acay, 2002-2014 yıllarında Coşkunöz MA’nın ve 2013- 2018 yıllarında Coşkunöz Alabuga’nın kurucu genel müdürü olarak çalıştı.
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