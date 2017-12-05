D-Smart’ın başına geçti
Doğan Grubu’nda 2002 yılından bu yana farklı kademelerde görev yapan Mükremin Sarıer, Nisan 2016’dan bu yana yürüttüğü D-Smart’taki görevini, halihazırda Doğan Dağıtım’ın icra kurulu başkanı olarak görev yapmakta olan Kürşat Demircioğlu’na devretti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Doğan Grubu’na 1988 yılında katılan Kürşat Demircioğlu, Hürriyet Ofset’te ve Hürriyet’teki muhasebe ve mali işler yöneticiliklerinin ardından, 2001 yılından Ekim 2016’ya kadar D&R’ın yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü olarak görev yaptı.
Demircioğlu, Şubat 2017 tarihinden bu yana Doğan Dağıtım’ın icra kurulu başkanlığını sürdürüyordu.
Önceki haber Sloganı aynı, ajansı yeni
Sonraki haber Mastercard’dan Amerika’ya atama
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?