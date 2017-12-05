D-Smart’ın başına geçti

Aralık 5, 2017 0 Yorum 183 Okunma
D-Smart’ın başına geçti

Doğan Grubu’nda 2002 yılından bu yana farklı kademelerde görev yapan Mükremin Sarıer, Nisan 2016’dan bu yana yürüttüğü D-Smart’taki görevini, halihazırda Doğan Dağıtım’ın icra kurulu başkanı olarak görev yapmakta olan Kürşat Demircioğlu’na devretti.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Doğan Grubu’na 1988 yılında katılan Kürşat Demircioğlu, Hürriyet Ofset’te ve Hürriyet’teki muhasebe ve mali işler yöneticiliklerinin ardından, 2001 yılından Ekim 2016’ya kadar D&R’ın yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü olarak görev yaptı.

Demircioğlu, Şubat 2017 tarihinden bu yana Doğan Dağıtım’ın icra kurulu başkanlığını sürdürüyordu.



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