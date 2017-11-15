DAHA ekibini yönetecek
Yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun nitelikli bireysel yatırımcılara yönelik hizmeti ‘DAHA’ da üst düzey atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Finans sektöründe yaklaşık 23 yıllık deneyime sahip olan Gamze Akgüney, ÜNLÜ Menkul Değerler’de DAHA yatırım danışmanlığı yönetici direktörü olarak atandı.
Akgüney JP Morgan Chase, Osmanlı Bankası, Garanti Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve IBM’de üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.
Son olarak Ocak 2013 ile Eylül 2017 tarihleri arasında Accenture’da yönetici olarak görev yaptı.
ÜNLÜ & Co, Şubat 2017 tarihinden hizmete sunduğu DAHA ile nitelikli bireysel yatırımcılara yatırım hedeflerini, risk alabilme profillerini, gelir ve gider dengelerini ve varlık durumlarını dikkate alarak kişiselleştirilmiş yatırım önerileri sunuyor.
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