Danışmanlık şirketlerinde yeni mezun dönemi
Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketleri insan kaynakları konusunda farklı bir strateji izliyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yeni alımlarında da bu stratejilerini sürdürerek çok sayıda yeni mezunu bünyesine katıyor. Uzun ve zorlu bir işe alım sürecini tamamlayarak yaklaşık 10 bin başvuru arasından seçilen yeni mezun 190 genç, KPMG Türkiye ailesinin üyesi oldu.
Şirket, işe alımlarında okul ve mezuniyet derecelerinin ötesinde sosyal ve kültürel özellikleri değerlendiriyor.
Deloitte Türkiye de Mart-Haziran 2017 tarihleri arasında yaklaşık 7 bin 500 başvuru aldı. İşe alım sürecini başarıyla tamamlayarak Deloitte ailesine katılan 200 yeni mezun ile birlikte, şirkette Y kuşağı çalışan oranı yüzde 85 oldu.
200 yeni mezunun yüzde 59’u kadın, yüzde 41’i ise erkek. Yeni işe alımlarla birlikte Deloitte Türkiye’de kadın çalışanların oranı ise yüzde 49’a çıktı.
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