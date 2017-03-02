Danone Nutricia’ya yeni genel müdür
Anne bebek beslenmesi sektörünün önemli oyuncularından Danone Nutricia’da atama hareketliliği sürüyor. İnsan kaynaklarının ardından şimdide de şirketin genel müdürü değişti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Danone Türkiye Genel Sekreteri Dr. Yalım Üner, Danone Nutricia Anne Bebek Beslenmesi Genel Müdürü olarak atandı. Üner, 2016 yılından bu yana Danone Türkiye Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.
Danone Nutricia Anne Bebek Beslenmesi Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu ise Danone Su Genel Müdürü olarak atandı.
Hayat Su ve Akmina markalarını bulunduran Danone Su’nun yönetimini devralan Çuhadaroğlu, Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Müdürü olarak görev yapmaya da devam edecek.
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