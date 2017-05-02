Danone Türkiye’de atama
Danone Türkiye İş Destek Birimi genel sekreterliği görevine Dr. Tuna Yavuz atandı. Tuna Yavuz, Danone Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren sütlü ürünler, su, anne bebek beslenmesi ve medikal beslenme iş birimlerinin iletişim, kurumsal ilişkiler, ruhsatlandırma, etik uyumluluk ve hukuk departmanlarından sorumlu olacak.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Yavuz, kariyerine 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde hekim olarak başladı. Daha sonra aynı merkezde başhekimlik görevini yürüten Yavuz, 1994 yılında ilaç sektörüne adım attı.
Sanofı Pasteur Aşı Grubu, Abdi İbrahim İlaç ve Dormed Haç’ta farklı kademleerde yöneticilik görevlerini üstlendi. Yavuz, son olarak Abdi İbrahim Otsuka İlaçta şirket yöneticisi olarak çalışıyordu.
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