Danone’de sütlü ürünlerden sorumlu
Danone, taze sütlü ürünler, bebek beslenmesi, şişelenmiş su ve medikal beslenme olmak üzere dört ana iş kolunda faaliyet gösteren global bir şirket.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye’ye 1998’de giriş yapan şirket, en güçlü olduğu alanlardan biri olan sütlü ürünler alanında önemli bir değişiklik yaptı.
Danone Türkiye Sütlü Ürünler’in genel müdürlüğü görevine Emre Kaşıkçı atandı. Yaklaşık 11 yıldır Danone bünyesinde birçok farklı ülke ve iş biriminde görev yapan Emre Kaşıkçı, son olarak Danone Türkiye Sütlü Ürünler Ticari Direktörlüğü görevini yürütüyordu. Kaşıkçı, 2006’da Danone ailesine katıldı.
Bağımsız Devletler Topluluğu’nun ( BDT) iş geliştirme bölgesi pazarlama müdürü, Rusya ve BDT Bölgesi’nin çocuk ve bağışıklık kategorileri pazarlama müdürü, Danone Global Merkez Ofis’te çocuk kategorisi global pazarlama müdürü ve 2011-2014 yılları arasında Danone Sütlü Ürünler Avustralya satış ve pazarlama direktörü olarak görev aldı.
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