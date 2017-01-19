Deloitte Türkiye, sekiz direktörü ortak yaptı
Denetim, vergi, yönetim danışmanlığı, risk danışmanlığı ve finansal danışmanlık hizmetlerinde dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Deloitte, 2017’yi yeni ortaklarıyla karşılıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Deloitte Türkiye ekibinde uzun zamandır çalışmalarını sürdüren sekiz direktör, ortak kadrosuna dahil edildi.
Risk Danışmanlığı Ortağı Burç Yıldırım, Denetim Hizmetleri Ortağı Emrehan Demirel, Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Gökhan Altun, Risk Danışmanlığı Ortağı Gül Saraçoğlu, Vergi Hizmetleri Ortağı Gündoğan Durak, Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Hakan Göl, Denetim Hizmetleri Ortağı Işıl Bilgin Kabaçalı, Risk Danışmanlığı Ortağı Metin Aslantaş, şirketin yeni ortakları arasına katıldı.
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