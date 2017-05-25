Demirağ’ın görev alanı genişledi
Rekabetin giderek zorlaştığı akaryakıt sektörü şu sıralar çok hareketli. Geçen hafta iki önemli akaryakıt şirketindeki üst düzey atamalara yer vermiştik.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şimdi de kısa bir süre önce özelleştirilerek Zülfikarlar Holding’e bağlı Turkuaz Petrol tarafından satın alınan Türkiye Petrol Dağıtım’da bir değişiklik oldu.
Turkuaz Petrol Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, Türkiye Petrolleri Genel Müdürü görevini de üstlendi. Sektörün deneyimli ismi Çağdaş Demirağ, Petrol Ofisi ve BP Türkiye’de görev aldı.
2011 ‘de Kadoil’de genel müdür yardımcılığı, 2014 yılında genel müdürlük görevine getirildi. Demirağ, 2016 yılından bu yana Turkuaz Petrol’ün başında yer alıyordu.
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