Dergi Grubu Başar’a emanet
Basın yayın dünyasının duayen ismi Mehmet Y. Yılmaz, yaklaşık 12 yıldır sürdürdüğü Doğan Burda Dergi Pazarlama ve Yayıncılık İcra Kurulu Başkanlığı görevini Cem Başar’a devretti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Başar, Doğan Burda Dergi Grubu’na yabancı bir isim değil. Geçmişte grupta reklam grup başkanı olarak görev yapan Cem Başar, artık grubun genel müdürlüğünü ve icra kurulu başkanlığını yürütecek.
Mehmet Y. Yılmaz ise gruptaki görevine yönetim kurulu üyesi olarak devam edecek. 1974 doğumlu Cem Başar, New York Syracuse Universitesi’ndeki işletme eğitiminden sonra iş hayatına New York’ta kendi şirketini kurarak başladı. 1998 yılında Türkiye’ye dönüşünü takiben bankacılık sektöründe çalıştı.
Ardından sırasıyla, Mepaş, Zedpaş, Bimaş, Doğan Burda Dergi, Fida Film ve Sales House şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptı.
1988 yılında kurulan Doğan Burda, 12’si uluslararası marka olmak üzere iki haftalık, 16 aylık, 40’dan fazla özel periyotlu ve dönemsel basılı dergi yayınlıyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?