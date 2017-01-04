DHL Express’e çekirdekten yetişme genel müdür
Dünyanın önemli uluslararası hızlı hava taşımacılık şirketlerinden biri olan DHL Express, yaklaşık üç yılın ardından Türkiye yönetiminde değişikliğe gitmeye karar verdi. 2013 yılından bu yana Türkiye’de DHL Express CEO’su olarak görev yapan Markus Reckling’in yerine Claus Lassen getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Danimarka’dan Türkiye’ye transfer olan Claus Lassen, çekirdekten yetişmiş bir isim. DHL’de çalışmaya 1986 yılında kurye olarak başlayan Lassen, gümrük ve ihracat birimlerinde görev yaptıktan sonra 1992 yılında istasyon ve operasyon müdürü oldu.
Beş yıl sonra DHL Express Litvanya Genel Müdürlüğü’ne atanan Lassen, İskandinav ülkeleri için pazarlama iletişim başkanı olarak görevlendirildi. İsveç’te yürüttüğü bu görevin ardından Bağımsız Devletler Topluluğu ve Güneydoğu Avrupa (CISSEE) Bölgesi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Kariyerine, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Rusya dışındaki Güneydoğu Avrupa Bölgesi Direktörü ve Hırvatistan Ülke Müdürü olarak devam eden Lassen, 2010 yılından bu yana Danimarka CEO’su olarak görev yapıyordu. Bu arada Markus Reckling ise DHL çatısı altında görevine, DHL Express Almanya CEO’su olarak devam edecek.
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