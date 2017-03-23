Divan Erbil’in başına geçti
Koç Grubu’nun otelcilik markası Divan, yurtdışına ilk açılımını 2012 yılında Kuzey Irak Erbil ile yaptı. Bölgede önemli bir ihtiyaca yanıt veren Divan Erbil’in genel müdürü değişti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Otelin yönetimi, bu alandaki deneyimli isimlerden Tarkan Aksoy’a emanet edildi. Tarkan Aksoy, lise eğitimini otelcilik alanında yaptı. Ardından Marmara Üniversitesi Almanca Öğretmenlik Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine Conrad İstanbul Bosphorus’ta başladı.
Burada çeşitli görevlerde bulunan Aksoy, daha sonra Four Seasons Sultanahmet ve Four Seasons Bosphorus’ta yönetici pozisyonlarında görev yaptı. Aksoy, ardından Maxx Royal Belek Golf and Spa Otel’de genel müdür ve Canyon Ranch Wellness Resort’ta otel müdürlüğü görevlerinde bulundu.
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