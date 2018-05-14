Diyabet portföyünü yönetecek
Lilly’de ABD, Kanada, Çin ve Japonya’dan sorumlu Strateji ve operasyon biomedicines kıdemli Direktörü olan Huzur Devletşah, “Diyabet Uluslararası Terapötik Alan Lideri” oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Devletşah, yeni görevinde uluslararası pazarlarda Lilly’nin tüm diyabet portföyünden sorumlu olacak. İlaç sektöründe 25 yıllık deneyime sahip olan Huzur Devletşah, Lilly Türkiye’ye 1998 yılında satış, enformasyon ve stratejik planlama müdürü olarak katıldı.
1999-2006 yılları arasında satış ve pazarlama alanında farklı pozisyonların sorumluluğunu üstlendi. 2006-2011 yılları arasında Lilly Türkiye’nin kurumsal ilişkiler direktörü olarak görev yaptı.
2011-2016 yılları arasında Ortadoğu Bölgesi’nden sorumlu genel müdür olarak organizasyona liderlik etti.
2016’dan bu yana Kanada, Çin ve Japonya’dan sorumlu strateji ve operasyon Biomedicines kıdemli direktörü ve aynı zamanda Biomedicines yönetim ekibi üyesi olarak görev yapan Huzur Devletşah’ın rolü, 2017 yılında Kanada operasyonlarında üstlendiği ilave sorumluluklarla genişletilmişti.
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