Doğan Enerji’ye yeni soluk
Perakende, medya, turizm gibi pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren Doğan Holding, son dönemde enerji yatırımlarıyla dikkat çekiyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Enerjideki payını artırmayı hedefleyen grup üst yönetimde değişiklik yaptı.
Doğan Enerji Direktörü olarak görev yapan Burak Kuyan, grubun tüm enerji faaliyetlerinden sorumlu Doğan Enerji Genel Müdürü olarak atandı.
Burak Kuyan, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 2002 yılında Virginia Tech Üniversitesi’nde MBA programını ve Işık Üniversitesi’nde İşletme ve Finans doktora programını tamamladı.
Mezuniyetinden sonra Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ’de Bireysel Portföy Yönetmeni olarak çalıştı.
2005 yılında Doğan Holding Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Burak Kuyan, 2012 yılından bu yana Doğan Enerji’nin direktörlüğünü yürütüyordu.
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