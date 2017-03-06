Doğan Holding’in CEO’su oldu
2017 yılı üst düzey yöneticiler açısından hareketli başladı. Özellikle büyük holdinglerin CEO değişikliği yaptığını görüyoruz. Doğan Holding de bunlardan biri oldu.
Holdingin geçen yıl atanan CEO’su Soner Gedik’in istifa etmesinin ardından Gedik’in yerine Yağmur Şatana atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şatana, 20 Şubat 2017 tarihi itibariyle Doğan Şirketler Grubu Holding’e yönetim kurulu üyesi ve icra kurulu başkan vekili olarak katıldı.
Yağmur Şatana, kariyerine 1987 yılında bankacılık sektöründe başladı. 2008 yılına kadar Finansbank’ta çeşitli yönetim kademelerinde görev yaptı.
2008 yılından itibaren Fiba ve Fina Holding bünyesinde finans, gayrimenkul, turizm, liman, enerji, perakende sektörlerinde faaliyet gösteren 16 grup şirketinde yönetim kurulu başkanlığı, başkan yardımcılığı ve üyeliği görevlerinde bulundu.
2011 yılında holding icra kurulu başkanı olarak Demirören Grubu’nda bir yıl görev yapan deneyimli yönetici, enerji, LPG ve akaryakıt sektörlerinde görev aldı. Aynı zamanda Milliyet ve Vatan gazetelerinde de yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.
2012 yılında Kazancı Holding’e yönetim kurulu üyesi olarak katılan Şatana, şirketin iştiraklerinde beş yıl boyunca yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı ve üyesi olarak çalıştı.
Bunlara ilave olarak turizm sektöründe faaliyet gösteren Detur International Holding B.V. ve petrokimya, tekstil sektöründe faaliyet gösteren Anadolu İplik ve Tekstil Fabrikaları’nda yönetim kurulu üyeliğini de sürdürdü.
Şatana, bilanço yönetimi, risk yönetimi, büyüme, proje finansmanı, pazarlama yönetimi konularında kariyeri boyunca önemli değişim ve dönüşüm projelerine liderlik etti.
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