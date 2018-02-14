Doğuş Otomotiv’de yeni birim
Dijital dönüşüm şirketler için kaçınılmaz hale geldi. Artık şirketler dijital dönüşüme özel birimler kuruyor. Bunlardan biri de Doğuş Otomotiv oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirkette, dönüşüm odaklı süreç ve projelerin yönetim ve koordinasyonun sağlanması amacıyla dijital dönüşüm birimi kuruldu. Doğuş Otomotiv’de kurulan bu yeni birim kapsamında, Stratejik pazarlama ve kurumsal iletişim direktörü Koray Bebekoğlu, mevcut görevlerine ilaveten Dijital Dönüşüm Departmanı’na da yönetici olarak atandı.
Bebekoğlu, önümüzdeki dönemde Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü CDO (Chief Digital Officer) unvanı ile görevine devam edecek.
1998 yılında Doğuş Grubu’na katılan Bebekoğlu, Doğuş Otomotiv’de farklı markalarda satış ve pazarlama yöneticiliği görevlerinin ardından, Doguş Oto’da planlama ve perakende yöneticiliği yaptı.
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