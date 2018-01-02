Doğuş Otomotiv’de yeni yapılanma
Doğuş Otomotiv, şirket üst yönetiminde yeniden yapılanmaya gitti. Doğuş Otomotiv’in temsil ettiği markaların üst yönetimlerinin yanı sıra bağlı ortaklığı Doğuş Oto Pazarlama ve iştiraki Yüce Auto Motorlu Araçlar’ın üst yönetimlerinde önemli değişiklikler yapıldı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
B kapsamda Volkswagen Binek Araç’ın marka genel müdürlüğü görevine; Audi, Bentley, Lamborghini ve Bugatti markalarının genel müdürü Gino Bottaro getirildi. Audi, Bentley, Lamborghini ve Bugatti markaları genel müdürlüğü görevine ise Volkswagen Ticari Araç’ın genel müdürü Kerem Güven geldi. Volkswagen Ticari Araç genel müdürü ise Yüce Auto Motorlu Araçlar (Skoda) genel müdürü Tolga Senyücel oldu.
Şirketin bağlı ortaklığı Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret’in yönetim kurulunda da bayrakdeğişimi oldu. Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Hasan Hüsnü Güzelöz’ün yerine Volkswagen Binek Araç marka genel müdürü Vedat Uygun getirildi. Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret’in genel müdürlüğü görevine filo ve 2. el operasyonları direktörü Osman Yelkenciatandı.
Doğuş Otomotiv iştiraki Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (Skoda) genel müdürlüğü görevine ise Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret’in genel müdürü Zafer Başar getirildi. Şirkette dijital dönüşüm konusunda da önemli bir atama oldu. Dijital dönüşüm ve kurumsal iletişim direktörü olan Koray Bebekoğlu, dijital dönüşüm ve kurumsal iletişim genel müdürü görevine geldi. Yapılan marka genel müdürlüğü atamaları üreticiler ile mutabakat sağlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?