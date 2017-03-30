Dönüşüme liderlik edecek
Intel, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri. Bir PC şirketi olarak kurulan Intel, bugün bulut bilişim, veri merkezi ve nesnelerin interneti alanlarına yatırım yapıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Değişen teknolojiyle birlikte bir dönüşüm sürecine giren şirketin Türkiye’deki yolculuğuna önümüzdeki dönemde yeni bir genel müdür öncülük edecek.
Intel’in Türkiye operasyonunda yaklaşık 10 yıldır çeşitli pozisyonlarda görev alan ve son olarak Intel Türkiye’de kurumsal ve bireysel satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Yalım Eriştiren, Intel Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.
Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe 20 yıllık deneyime sahip olan Eriştiren, genel müdür yardımcılığı döneminde telekomünikasyon, küçük ölçekli işletmeler, finansal hizmetler sektörü, perakende, kamu, eğitim gibi dikey sektörlerde ve bulut, veri merkezi, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi yeni gelişen teknoloji alanlarında önemli sonuçlar sağlanmasında etkili rol aldı.
Eriştiren, lisans ve lisansüstü eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde, executive MBA derecesini ise Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı.
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