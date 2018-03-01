Dow’da üst düzey atama gerçekleşti
Dünyanın önemli kimya şirketleri arasında yer alan Dow, 1971 yılından bu yana Türkiye’de de faaliyet gösteriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Enerji verimliliği, ambalajlama, kompozit malzemeler, boya ve yapı katkıları gibi alanlardaki çalışmalarıyla Türkiye’nin çevresel ve ekonomik standartlarını geliştirmesine katkıda bulunan Dow’da üst düzey bir atama gerçekleşti.
2014 yılında iş geliştirme müdürü olarak işe başladığı Dow Türkiye’de 2015 yılından beri güney ofisi liderliği görevini üstlenen Onur Terkeşli, Dow Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Liderliği’ne atandı.
Terkeşli, yeni görevi kapsamında Azerbaycan ve Gürcistan’da Dow çözümlerinin kullanıcılara ulaşmasını sağlayacak.
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