D&R’da bayrak değişimi
Türkiye’de kültür ve eğlence mağazacılığı denilince akla ilk gelen isimlerden biri D&R… Türkiye genelinde 31 şehirde 165 mağazası bulunan şirkette önemli bir bayrak değişimi oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yaklaşık bir yıldır D&R genel müdürlüğünü yürüten Ahmet Coşar koltuğunu Cem Eriş’e devretti. Perakende sektörünün deneyimli isimlerinden Eriş, uzun yıllar Ünitim Grubu’nun Türkiye, Rusya, BDT ülkeleri ve Romanya’yı da kapsayan geniş bir coğrafyada tüm perakende operasyonlarını yönetti.
Eriş, 2010’dan bu yana Eczacıbaşı Holding/İş GYO ortaklığındaki gayrimenkul portföyünü yöneten Kanyon Yönetim AŞ’nin genel müdürlüğünü yapıyordu. Şirketteki diğer bir değişiklik ise finans tarafında oldu. Erdinç Güzel, mali işlerden sorumlu genel 1 müdüryardımcısı olarak D&R’da göreve başlayacak.
Erdinç de perakende sektöründe deneyimli bir isim. FIBA’nın perakende grubunda uzun yıllar yöneticilik yapan Erdinç Güzel, son olarak Koton’da CFO olarak görev yapmıştı. 14 yıldır D&R CFO’luk görevini yürüten Nurullah Aydın ise ekim itibari ile YAYSAT’da CFO olarak görev yapacak.
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