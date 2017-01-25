D&R’dan Doğan Dağıtım’a geçti
Kısa bir süre önce D&R genel müdürlüğü koltuğunu Ahmet Coşar’a devreden Kürşat Demircioğlu, şubat ayı itibariyle Doğan Dağıtım’ın icra kurulu başkanı olmaya hazırlanıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Demircioğlu, aynı zamanda Doğan Dağıtım, Suzuki, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık, Doğan ve Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık ve Doğan Faktoring yönetim kurullarındaki görevlerini de sürdürmeye devam edecek.
1958 doğumlu Kürşat Demircioğlu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık Bölümü’nden mezun oldu.
Doğan Grubu’na 1988 yılında katılan Demircioğlu, sırasıyla Hürriyet Ofset Matbaacılık ve Gazetecilik ve Hürriyet AŞ’de muhasebe ve mali işler yöneticiliği yaptı. Demircioğlu, 15 yıl boyunca D&R’ın genel müdürlüğünü yürüttü.
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