Düzey Pazarlama’nın başına geçti
Koç Topluluğu çatısı altında bulunan Düzey Pazarlama, 80 bin noktaya ulaşan ağıyla Türkiye’nin en büyük satış ve dağıtım şirketlerinden biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yerli ve uluslararası markaların satış ve dağıtımını üstlenen Düzey Pazarlama’nın üst yönetiminde değişiklik oldu.
Şirketin genel müdürlüğü Ercan Öz’e emanet edildi. Ercan Öz, iş yaşamına Pepsi Co’da satış şefi olarak başladı. Öz, Coca Cola’da satış görevlerinin ardından Fritolay Gıda bünyesinde satış, satış operasyon ve iş geliştirme departmanlarında görev yaptı.
2010 yılında Danone İçecek’te sırasıyla satış direktörlüğü, ticaret ve entegrasyon direktörlüğü yaptı ve ardından Danone Bebek Beslenmesi Grubu’nda Suudi Arabistan ülke müdürü olarak görev aldı. Ercan Öz, son olarak mobil alışveriş uygulaması Getir’de yönetici ortaktı.
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