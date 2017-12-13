E-ticareti yönetecek
E-ticaret tüm şirketler için vazgeçilmez bir satış kanalı haline geldi. Bu alanda önemli atamalar gerçekleşiyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye’de e-ticaret alanında hem girişimcilik yapmış hem de profesyonel olarak çalışmış olan Aslı Yaşasın Öztap, Boyner Grup şirketlerinden Boyner Büyük Mağazacılık’a e-ticaret genel müdür yardımcısı olarak katıldı.
Öztap, çalışma hayatına 2005 yılında Kariyer.net‘te başladı. Kariyerinin ilk beş yılında Hürriyet.com.tr, Fikrimuhim.com gibi web tabanlı projelerde yöneticilik yaptı.
2010 yılında ev, yaşam ve dekorasyon alışveriş sitesi Evmanya.com’u kuran Öztap, 2012 itibariyle Doğan Online bünyesine katılan Evmanya.com‘un CEO’luk görevini 2016 eylül ayına kadar yürüttü.
Öztap, 2016-2017 döneminde Trendyol, Vivense, Simit Sarayı, Yataş gibi şirketlere dijital dönüşüm, süreç geliştirme gibi alanlarda danışmanlık verdi.
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