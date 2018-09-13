ECE Türkiye’ye yeni CEO
Yönetim portföyünde 13 alışveriş merkezi bulunan ECE Türkiye’de Pınar Yalçınkaya Hacaoğlu’ndan boşalan koltuğa Stefan Zeiselmaier geldi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
1996 yılından beri ECE Grubu’nda görev alan Stefan Zeiselmaier, 10 yıl oyunca bünyesinde yer aldığı alışveriş merkezi yönetimi departmanında, Almanya’daki pek çok alışveriş merkezinin sektöre arzını, açılışını ve yönetimini gerçekleştirdi.
Ardından 15 yıl boyunca ECE Grubu Rusya operasyonlarından sorumlu oldu. ECE Türkiye’de yaklaşık 2 bin 600 perakendeci iş ortağı, alışveriş merkezlerindeki 780 bin metrekare kiralanabilir alan üzerinde faaliyet gösteriyor.
ECE Türkiye tarafından yönetilmekte olan alışveriş merkezlerinin toplam değeri ise 2,3 milyon Euro’ya ulaşmış durumda.
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