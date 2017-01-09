Eczacıbaşı’nda bayrak değişimi
Bazı isimler çalıştıkları grupla özdeşleşir. M Erdal Karamercan da bunlardan biri. Karamercan, Eczacıbaşı Topluluğu’ndaki 13 yıllık CEO’luk görevi süresince kritik yatırımlara imza attı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Grubun büyümesinde önemli bir rol oynayan Karamercan, şubat ayı itibariyle bayrağı Atalay Gümrah’a devrediyor.
Halen Yapı Ürünleri Grubu Başkanı olarak görev yapan Atalay Gümrah, 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren CEO’luk görevini üstlenecek. Erdal Karamercan ise yeni dönemde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu’nda, yönetim kurulu başkan yardımcısı ve holding başkanlık kurulu üyesi olarak topluluğun yönetimine etkin biçimde katkıda bulunmaya devam edecek.
Atalay Gümrah, kariyerine 1992 yılında Eczacıbaşı Topluluğu’nda başladı. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun satış ve pazarlama birimini kurmak ve ülkedeki faaliyetlerini geliştirmek üzere, 1997’de Rusya’daki EBM Jsc’nin şirket müdürü olarak görevlendirildi.
1999-2005 yılları arasında, sırasıyla İntema’nın proje ve toplu işler müdürü, satış operasyonları müdürü ve genel müdür yardımcısı; 2006-2011 arasında ise İntema Genel Müdürü olarak görev yaptı.
Ocak 20ll’de Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun Banyodan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Genel Müdürü olarak atanan Atalay Gümrah, 2013 yılından bu yana mevcut görevlerinin yanı sıra grup başkanlığı görevini üstleniyordu.
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapan Gümrah; aynı zamanda Toprak İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürüyor.
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