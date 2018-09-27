Ekibini güçlendiriyor

Eylül 27, 2018 0 Yorum 840 Okunma
Ekibini güçlendiriyor

Sağlık hizmetleri, yaşam bilimleri ve performans materyalleri alanında uzmanlaşan Merck’in Türkiye ekibinde önemli atamalar yapıldı.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Merck Türkiye’nin nöroloji, immunoloji, tiroid ve endokrinoloji pazarlama müdürü olarak Belma Bozkurt atandı.

Bozkurt, sorumluluğundaki terapötik alanlarda yeni lansman ve mevcut ürünlerin pazarlama aktivitelerini koordine edecek. Merck Türkiye’ninfertilite terapötik alanından sorumlu medikal müdür olarak ise Ertuğrul Akbaş atandı.

İlaç sektöründe çeşitli kademelerde toplam 12 yıllık iş deneyimine sahip olan Akbaş, Roche, GSK ve Merck’te medikal ve pazarlama departmanlarında çalıştı. Şirkette onkoloji kıdemli müdürü olarak ise Aydan Dinçer atandı.

Dinçer, Türkiye onkoloji terapötik alanındaki yeni lansman ve mevcut ürünlerin pazarlama aktivitelerini koordine edecek.



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