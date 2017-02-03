Ekol, genel müdür transfer etti
Ekol Lojistik, son dönemde hızlı büyüme hamlesiyle öne çıkan bir şirket. Türkiye’de yüzde 15, yurtdışında ise yüzde 80 büyüme hedefleyen şirket, 2017’de sadece araç yenileme ve yeni filo için 40 milyon Euro civarında yatırım planlıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Ekol Lojistik, bu büyüme hedefleri doğrultusunda önemli rakiplerinden biri olan Mars Lojistik’ten genel müdür transfer etti. Ekol Lojistik Filo Genel Müdürü Alper Bilgili oldu.
2014 yılından bu yana Mars Lojistik’te Filo Yönetimi Genel Müdürü olarak görev yapan Bilgili, 2005-2014 yılları arasında yine aynı şirkette genel müdür yardımcılığı görevini yürüttü.
Daha önce de Aras Kargo’da operasyon yöneticisi ve Arkas Lojistik’te satış uzmanı olarak görev alan Bilgili, kariyerinin ilk adımlarını ise Omsan Lojistik’te attı.
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