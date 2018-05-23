Emaar Türkiye’ye yeni CEO
Dünyanın önde gelen gayrimenkul geliştirme şirketlerinden Emaar Properties’in ülke iştiraki Emaar Türkiye’nin CEO’su değişti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Gayrimenkul alanında 20 yıllık deneyime sahip olan Feyzi Tecellioğlu şirketin yeni CEO’su oldu. Feyzi Tecellioğlu son olarak Toya Yapı’nın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.
Tecellioğlu bu yeni göreviyle Emaar Türkiye’nin ikinci yatırımı olan Emaar Square projesini, proje içerisinde yer alan 150 bin metrekare kiralama alanına sahip AVM’sini, bu alan dahilindeki 440 mağazayı ve 48 bin metrekare büyüklüğündeki ofis binasını yönetmekten sorumlu olacak.
Emaar Square bünyesinde binin üzerinde lüks konut ve 180 odası ile Türkiye’ye ilk defa giriş yapan The Address Oteli de bulunuyor. Feyzi Tecellioğlu, şirket için yeni iş fırsatlarına odaklanacak.
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