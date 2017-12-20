EMEA Başkanı oldu
Mobil reklam platformu AdColony’de önemli bir global atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Geçen yıl Danimarka, Norveç, İsveç, Yunanistan, Güney Afrika ve Dubai (Bahreyn, Irak, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri) ofislerinin operasyon ve işleyiş süreçlerini AdColony gelişmekte olan pazarlar başkanı olarak Türkiye’den yöneten Volkan Biçer, EMEA Başkanı olarak atandı.
2017 Aralık itibariyle İngiltere ve Almanya ekiplerinin de yönetimi Türkiye’ye devredildi.
Bu değişiklikle beraber, Biçer, EMEA Başkanı olarak AdColony’nin bölgedeki hızlı büyümesine liderlik etmeyi hedefliyor. Biçer, AdCloony’de önümüzdeki üç yılı yatırım ve istihdam anlamında iyi değerlendirmek istiyor.
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