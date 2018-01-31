Endüstri iş birimine atandı

Ocak 31, 2018 0 Yorum 175 Okunma
Endüstri iş birimine atandı

Enerji yönetimi ve otomasyonda uzmanlaşan Schneider Electric, Türkiye, İran ve Orta Asya Endüstri İş Birimi’nin genel müdür yardımcılığı görevine Esin Gül’ün atandığını duyurdu.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Gül, yeni görevinde makine ve proses otomasyonu çözümlerinin tüm satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.

2007 yılında ürün müdürü olarak Schneider Electric’e katılan Gül, ardından makine imalatçıları satış müdürü oldu. 2016’da ise Ortadoğu Bölgesi’nin sistem integratörleri proses otomasyonunun satış direktörü olarak atandı.



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