Enerjide yeniden yapılanma
Akdeniz, Boğaziçi, Çamlıbel, Uludağ Elektrik şirketleriyle dağıtım, perakende ve toptan satış alanlarında faaliyet gösteren CLK Enerji, son dönemde yeniden yapılanma sürecinde.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Grubun bünyesindeki şirketlerden CLK Akdeniz Elektrik’te bu kapsamda genel müdür değişikliği yapıldı. CLK Akdeniz Elektrik Genel Müdürlüğü görevine Erol Değerli getirildi.
İş hayatına 2005 yılında Garanti Bankası’nda müfettiş olarak başlayan Erol Değerli, aynı bankada kıdemli müfettiş ve proje finansman yöneticiliği görevlerinde bulundu.
2012-2014 yılları arasında Akcez Enerji Yatırımları’nda bütçe ve finansal kontrol yöneticisi olarak çalıştı.
CLK Akdeniz Elektrik genel müdürü olarak atanmadan önce SEPAŞ Enerji CFO’su ve regülasyon direktörü olarak görev yapıyordu.
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