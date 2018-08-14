English Home’a yeni isim
10 ülkede 400’ü aşkın mağazası bulunan ev tekstili ve dekorasyon markası English Home’da genel müdürlük görevine Berna Akyüz Öğüt atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Öğüt, markanın ev tekstili kategorisinde farklılaştırılmış perakende deneyimi, konsept ve yeni ürünlerle Türkiye ve global pazarda büyümesine odaklanacak.
Toplam 23 yıllık profesyonel hayatında bilişim, telekom ve hızlı tüketim malları sektörlerinde pazarlama, satış, değer zinciri yönetimi, segmentasyon gibi farklı alanlarda tecrübesi olan Öğüt, son olarak Yıldız Holding bünyesindeki Pladis Global şirketinde pazarlama başkan yardımcısı olarak çalışıyordu.
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