Ericsson’da yeni yapılanma
Teknolojik gelişmeler, Y ve Z kuşaklarının işe katılımı, tüketici alışkanlıklarının değişimi gibi faktörler yönetim biçimlerinin değişmesine neden oluyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Son dönemde pek çok şirket çok katmanlı hiyerarşik sistemlerin yerine organizasyon yapısını sadeleştirmeye çalışıyor. Bunlardan biri de Ericsson oldu. Şirket, iki katmanlı yönetim yapısını değiştirerek, yerine tek bir yönetim ekibiyle organizasyonunu sadeleştirdi.
Bunun yanı sıra şirketin 10 bölgeden oluşan coğrafi yapılanması, beş pazar alanı halinde yeniden organize edildi ve iş alanları üç başlık altında toplandı.
Bu değişiklik kapsamında yeni oluşturulan Ortadoğu ve Afrika Pazar Alanı’nın başına Rafiah İbrahim getirildi. 1 Temmuz 2014’ten bu yana Ortadoğu bölgesi başkanlığını yürüten İbrahim, 1 Nisan 2017 itibariyle Ericsson global yönetim ekibine de dahil oldu.
Yeni oluşturulan pazar alanı Ortadoğu ve Sahra Altı Afrika Bölgesi’nin birleşmesinden oluşuyor. Bu birleşmeyle Ericsson’un teknoloji ve pazar liderliğinin güçlendirilmesiyle başarının artırılması hedefleniyor.
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