Ericsson’un genel müdürü oldu
Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde hedef büyüten Ericsson, Türkiye genel müdürünü değiştirdi. Şirketin Türkiye genel müdürü Ralf Pichler oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Pichler, 2011’de Ericsson Avrupa Danışmanlık Hizmetleri Başkanlığı’nı üstlenmeden önce IBM ve Capgemini gibi uluslararası şirketlerde 15 yılı aşkın süre görev yaptı.
Pichler, 2013 yılında Ericsson’un gelirinin yüzde 44’ünü oluşturan Ericsson Global Hizmetler Strateji Bölümü’nün başkan yardımcılığı ile strateji ve portfolyodan sorumlu başkanlık görevlerini üstlenerek 66 bin kişilik bir kadroya liderlik etti.
Ralf Pichler, 2009 yılından beri San Diego Üniversitesi’nde stratejik yönetim programında öğretim üyeliği görevini yürütüyor.
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