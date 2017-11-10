Esas Gayrimenkul yönetiminde yeni isimler

Kasım 10, 2017 0 Yorum 89 Okunma
Esas Gayrimenkul yönetiminde yeni isimler

2009 yılından bu yana faaliyet gösteren Esas Gayrimenkul’ün üst düzey yönetiminde iki atama gerçekleşti.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Kendine özgü yatırım anlayışıyla yurtiçindeki ve yurtdışındaki gayrimenkul fırsatlarını yakından takip eden şirketin yeni bağımsız yönetim kurulu üyeleri Alison Rehill Erguven ve Cenk Arson oldu.

Arson, 2010 yılından bu yana sırasıyla Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Limak Yatırım Holding, Emaar Properties Türkiye’de CEO olarak görev yaptı.

Alison Rehill Erguven ise perakende ve gayrimenkul kariyerine Simon Property Group’ta başladı. Dokuz yıl General Growth Gayrimenkul’de başkan yardımcısı olarak çalıştı. Pradera’da üst düzey yöneticilik yaptı.



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