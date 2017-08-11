ETİD’in başına geçti
2007 yılında e-ticaret sektörünün önemli şirketleri tarafından kurulan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) başına yeni bir isim geldi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2010 yılından beri yaklaşık yedi yıl boyunca başkanlık yapan Hakan Orhun’un görevini Emre Ekmekçi devraldı.
E-ticaret sektörünün yakından tanıdığı bir isim olan Ekmekçi, aynı zamanda 2016 yılından beri devam ettiği Hepsiburada.com’daki ticari grup başkanlığı görevini de ETİD ile birlikte yürütecek.
Şehirfirsati.com’un kurucuları arasında yer alan Ekmekçi, sitenin Groupon.com bünyesi altına girmesinden sonra 1,5 yıl boyunca Groupon/ Sehirfirsati.com Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa Bölge Müdürü olarak görev yaptı.
2011-2016 yılları arasında ise Doğan Online Şirketler Grubu’nda yeni yatırımlardan sorumlu iş geliştirme bölüm başkanı olarak görev aldı.
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