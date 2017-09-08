Etik ve uyum direktörü oldu
GSK, 50 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyette. Türkiye’yi bölgesel üs olarak konumlandıran şirkette yeni bir atama yapıldı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2015 yılından bu yana GSK Türkiye’nin solunum iş birimi direktörü olarak görev yapan Özlem Özgül, artık etik ve uyum direktörü olarak görev yapacak.
Özlem Özgül, kariyerine Wyeth İlaç’ın satış bölümünde ürün uzmanı olarak başladı.
Daha sonra İngiltere’deki Wyeth İlaç Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Merkez ofisinde bölgesel ürün müdürü olan Özgül, 2008 yılında Türkiye’ye dönerek aynı firmanın aşı grubu satış müdürü olarak çalıştı.
Önceki haber Yatırımcının Danışmanı 8 Eylül 2017
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