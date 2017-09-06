EUROGIA 2020’nin başkanı Sinem Altuncu
Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa ülkesi ve AB Komisyonu tarafından uluslararası işbirliğini artırmak amacıyla 1985 yılında kurulan EUREKA, 43 üyeli bir yapıya sahip.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kurumların, araştırma merkezlerinin ve üniversitelerin uluslararası işbirliğini sağlayarak üye ülkelerin rekabet gücünü artırmak ve ortak gelişimi teşvik etmek amacıyla çalışan bu ağın bir kümesi olan EUROGIA2020’nin başkanlığına Cardtek’te AR-GE ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Sinem Altuncu getirildi.
Alternatif enerji kaynaklarının yaratılması ve mevcut kaynakların daha verimli ve sürdürülebilir kullanılmasını amaçlayan EUROGIA2020 Programı, düşük karbon emisyonuna sahip enerji teknolojilerinin ve inovasyonların geliştirilmesi için gerekli uluslararası iş ortaklıklarını yaratmayı hedefliyor.
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