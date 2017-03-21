Europ Assistance’ın yönetim kuruluna girdi
Beş kıtada 44 şirket, 208 ülkede temsilcilik ve 8 bin 200 çalışanıyla hizmet veren Europ Assistance Grup, bünyesine kattığı önemli yöneticilerle sektördeki yerini güçlendirmeye devam ediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Europ Assistance Grup’un globaldeki yönetim kuruluna, Türkiye’den güçlü bir isim katıldı. 154 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren köklü sigorta şirketi Generali Sigorta’nın genel müdürlük koltuğunda görev yapan Mine Ayhan, Generali Grup’un iştiraki olan Paris merkezli Europ Assistance’ın yönetim kurulu üyesi oldu.
Küresel şirketlerin yönetiminde söz sahibi olan sayılı Türk kadın yöneticileri arasına giren Ayhan, kariyerine Yapı Kredi Sigorta’da başladı. Yaklaşık 15 yıl Yapı Kredi Sigorta’nın çeşitli departmanlarında görev aldı.
2009 yılında Generali Sigorta Teknik ve Reasürans Genel Müdür Yardımcılığı görevi ile Generali Sigorta ailesine katılan Ayhan, 2010 yılında ise genel müdür olarak atandı.
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