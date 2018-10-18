Experian’da İK’nın başına geldi

Ekim 18, 2018 0 Yorum 104 Okunma
Experian’da İK’nın başına geldi

Bilgi hizmetleri şirketi Experian, 39 ülkede 16 bin 500 çalışanı bulunan bir şirket.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

2000 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Experian, bankacılık, finans, telekomünikasyon, sigorta, enerji, kamu ve perakende sektörlerine hizmet veriyor.

Experian Türkiye’nin başarısı ekibe global sorumluluklar getirmeye başladı. Experian Türkiye ve Orta Doğu’dan sorumlu İK iş ortağı olarak atanan Seçkin Güller, sektördeki deneyimleriyle Experian’ın Türkiye ve Orta Doğu’daki insan kaynakları yönetiminden sorumlu olacak.

Kariyerine Yapı Kredi Bankası’nda başlayan Seçkin Güller, HSBC ve TEB’de İK iş ortağı olarak da görev aldı.



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