EY Türkiye’de sektör lideri

Aralık 7, 2017 0 Yorum 72 Okunma
EY Türkiye’de sektör lideri

Bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetleri şirketi EY Türkiye’de finansal muhasebe ve risk yönetimi bölüm liderliğini yürüten Damla Harman, finansal hizmetler sektör lideri olarak atandı.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Sektörde 16 yıllık tecrübesi bulunan Damla Harman, EY Türkiye bünyesine 2001 yılında katıldı.

Türkiye’nin önde gelen yerli ve yabancı bankalarının denetimini gerçekleştiren Harman, kariyeri boyunca birçok finans kuruluşunun iç kontrol, iç denetim ve yönetim projelerinde farklı liderlik görevlerinde bulundu.



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