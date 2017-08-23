Fabrikanın başına geçti
Hotpoint, Indesit, KitchenAid, Whirlpool gibi markaları bünyesinde bulunduran Whirlpool Corporation, yaklaşık 21 milyar dolarlık cirosu, toplam 70 üretim ve AR-GE merkeziyle dünyanın önemli beyaz eşya markalarından biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Uzun yıllardır Türkiye’de de üretim yapan şirketin Manisa fabrikasının müdürü Görkem Suner oldu. Suner, Whirlpool EMEA’ya bağlı olarak çalışacak.
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Suner, Amerika’da Johns Hopkins Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans yaptı.
Ardından Salisbury Üniversitesinden MBA derecesi aldı. Suner, son olarak Arçelik’in Eskişehir tesislerinde üretim grup müdürü olarak görev yapıyordu.
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