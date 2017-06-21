Federasyonun başına geçti
10 milyar TL ciro ve 1 milyar dolar ihracatı temsil eden Türkiye Seramik Federasyonu’nun yönetim kurulu başkanı değişti. Yeni başkan sektörün yakından tanıdığı bir isim olan Ece Banyo’nun başkanı Erdem Çenesiz oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Çenesiz, 2019 yılına kadar federasyonun başında olacak. Türkiye, seramik üretiminde dünyanın önemli ülkelerinden biri. Vitrifiye seramik üretiminde ve ihracatında Avrupa birincisi, seramik kaplama malzemeleri üretiminde Avrupa üçüncüsü, ihracatında ise dünya altıncısı konumunda.
Türkiye Seramik Federasyonu’na üye şirketler doğrudan ve dolaylı olarak 252 bin kişiye istihdam sağlıyor. Çenesiz döneminde federasyon Türkiye’deki markaları yurtdışına açmaya yönelik projelere odaklanacak.
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