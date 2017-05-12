Ferko’nun Ilgaz’daki otelinin başına geçti
Ferko tarafından Ilgaz Dağı’nda inşa edilen Ferko Ilgaz Mountain Hotel & Resort, bölgenin önemli otellerinden biri. Toplam 12 bin 700 metrekarelik alan üzerinde bulunan Ferko Ilgaz Mountain Hotel & Resort, konaklamanın yanı sıra spa merkezi, spor alanları, macera parkı gibi hizmetler sunuyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Turizm sektörünün deneyimli ismi Bilge Kasırga İpek, Ferko Ilgaz Mountain Hotel & Resort genel müdürü oldu. İpek, profesyonel iş hayatına 1998 yılında Polat Renaissance İstanbul’da, satış ve pazarlama departmanında başladı.
Ramada Plaza Pangaltı ve Marriott İstanbul Asia’da üst düzey yönetici olarak görev yapan İpek, ardından sırasıyla Lykia Group, Holiday Inn İstanbul, Wyndham Kalamış Marina ve Crowne Plaza İstanbul Asia’nın satış ve pazarlama direktörlüğünü yaptı.
Kariyerini VIA DMC Group’un tüm otel, AVM, gayrimenkul ve marina projelerinin iş geliştirme ve pazarlama direktörlüğü ile sürdüren İpek, 2016 yılı itibariyle kendi danışmanlık firmasının yönetimine geçti.
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